?Рядовой клерк Йозеф К. обвиняется в некоем преступлении, которое он не совершал, поскольку не совершал вообще ничего противозаконного. Собственно, состав преступления ему не называют и сами обвинители, поскольку так же не знают, в чём он виноват...? Французский язык, русские субтитры.