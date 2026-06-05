Кинопоказ «Процесс»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
?Рядовой клерк Йозеф К. обвиняется в некоем преступлении, которое он не совершал, поскольку не совершал вообще ничего противозаконного. Собственно, состав преступления ему не называют и сами обвинители, поскольку так же не знают, в чём он виноват...? Французский язык, русские субтитры.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи