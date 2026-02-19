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Кинопоказ «Простая история»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 73-летний Элвин Стрэйт, испытывающий проблемы со здоровьем, живёт с дочерью Роуз в тихом провинциальном городке Лоренс, штат Айова. Однажды он узнаёт, что у его брата Лайла, живущего в штате Висконсин, с которым после ссоры он не общался 10 лет, случился инфаркт. Элвин решает навестить брата, но поскольку водительских прав у него нет, а ехать на автобусе упрямый старик не желает, он покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь протяжённостью почти 500 километров. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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