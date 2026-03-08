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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Привидение»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Влюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после приятного вечера, когда на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится призраком. Он узнаёт, что его смерть не была случайной, а над его возлюбленной нависла смертельная опасность. Чтобы предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих медиумов и, о чудо! — находит женщину, которая действительно может его слышать. Только вот сама она не горит желанием помогать назойливому привидению. Фильм демонстрируется в дубляже.

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