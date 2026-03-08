Кинопоказ «Привидение»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Влюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после приятного вечера, когда на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится призраком. Он узнаёт, что его смерть не была случайной, а над его возлюбленной нависла смертельная опасность. Чтобы предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих медиумов и, о чудо! — находит женщину, которая действительно может его слышать. Только вот сама она не горит желанием помогать назойливому привидению. Фильм демонстрируется в дубляже.
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