О фильме: Семья Стоунов отмечает рождественские праздники. У главы семейства Келли Стоуна и его супруги Сибил пятеро детей. На этот раз их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту Мередит. Девушка красивая и успешная, но все оказываются против её союза с Эвереттом. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.