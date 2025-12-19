Кинопоказ «Привет семье»
Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Семья Стоунов отмечает рождественские праздники. У главы семейства Келли Стоуна и его супруги Сибил пятеро детей. На этот раз их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту Мередит. Девушка красивая и успешная, но все оказываются против её союза с Эвереттом. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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