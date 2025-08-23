о фильме: София легко цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши легче, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.