Кинопоказ: «Правила Филиппа» (2024)
Лекторий Порт, Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм — часть программы Mental Health Film Festival, первого международного фестиваля, посвящённого ментальному здоровью. О фильме: Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке. Но когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и смотрит, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта: Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее. Но исполнить эту мечту не так-то просто — у Филиппа синдром Дауна.
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