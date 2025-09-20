Кинопоказ: «Поздняя осень»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 560₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Японский мастер доводит свое искусство до возвышенного, почти совершенства, проясняя свое видение и открывая новые высоты чистоты О фильме: История о японской семье, родителях и детях, традициях и их медленном, но неотвратимом разрушении. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи