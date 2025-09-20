Японский мастер доводит свое искусство до возвышенного, почти совершенства, проясняя свое видение и открывая новые высоты чистоты О фильме: История о японской семье, родителях и детях, традициях и их медленном, но неотвратимом разрушении. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.