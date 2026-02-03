О фильме: Три придурковатых братца, которые не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца, оказываются в поезде, едущем через Индию. Здесь они оказались, вняв зову старшего из них воссоединиться в путешествии, которое должно помочь им понять и обрести себя, восстановив ослабшие семейные узы. Впрочем, вскоре сие благое действо уходит с нужного курса: недоверчивые родственники начинают переругиваться и пытаться драться, в результате чего оказываются высаженными посреди пустыни. И, конечно, это далеко не все неприятности, которые ждут их, особенно если знать, что истинная цель путешествия, затеянного искателем духовного равновесия, несколько иная, нежели он рассказывал братьям. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.