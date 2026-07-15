Показ фильма режиссёра Оксаны Бычковой. Культовая лирическая комедия возвращается на большой экран в честь 20-летия картины. «Питер FM» — история о случайной встрече, которая меняет жизнь. Маша работает диджеем на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. У каждого из них уже есть намеченный путь: Маша готовится к свадьбе, Максима зовут на работу в Германию. Но оба все сильнее сомневаются, что выбрали именно то, что им нужно. Случай соединяет героев: Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит. Так начинается светлая история о выборе, любви, внутренней свободе и городе, в котором можно потеряться — или найти друг друга. С момента выхода в 2006 году «Питер FM» стал одной из самых узнаваемых российских романтических комедий. Оксана Бычкова создала особый мир, где Санкт-Петербург становится не просто фоном, а одним из главных героев фильма. Персонажи ищут друг друга на набережных Фонтанки и Мойки, на Невском проспекте, Петроградской стороне, улице Белинского, в районе Пяти Углов и других узнаваемых местах города. Картина отдает дань фильмам оттепели: трогательная история здесь складывается из случайных встреч, городских маршрутов, забавных эпизодов и ощущения, что перемены могут начаться в любой момент. Особое место в фильме занимает музыка. В «Питер FM» звучат песни «Город 312», «Мумий Тролль», Bad Balance и других, а оригинальную музыку написал Кирилл Пирогов. После выхода картины название «Питер FM» стало настолько узнаваемым, что была создана одноименная радиостанция. Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов. После фильма состоится мини-показ мод и паблик-ток о петербургской моде нулевых с владельцами старейшего винтажного бутика города, магазина-салона «ОФФ», Аллой и Алексеем Ешиными, которые участвовали в разработке стилей героев и подборе костюмов к фильму.