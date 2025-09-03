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Кинопоказ «Питер FM»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 440₽ до 540₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Очаровательная история о случайных встречах и неслучайных чувствах, где Северная столица превращается в идеального соавтора любовной истории. О фильме: Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.

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