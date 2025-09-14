О фильме: Киллер работал с Агентом три года. Однажды он взял и ушёл в пустоту ночных улиц Гонконга. Среди ирреального света фонарей и недосягаемых крыш небоскребов герой встречает странных людей: девушку, ищущую таинственно пропавшего бойфренда, немого торговца, привлекающего внимание покупателей к своим товарам не самым обычным образом.