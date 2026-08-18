Кинопоказ: «Отвращение»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Первый фильм из квартирной трилогии Романа Полански. Катрин Денев испытает настоящий ужас, оставшись одна в квартире со своими кошмарами О фильме: Молодая красивая маникюрша Кэрол психически нездорова и опасна для общества. Девушку оставляют на несколько дней одну дома, и тут кошмары Кэрол приобретают явственный характер и материализуются. Ей мерещатся трещины в стенах, к ней тянутся руки, пространство вокруг начинает растягиваться и сжиматься. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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