Первый фильм из квартирной трилогии Романа Полански. Катрин Денев испытает настоящий ужас, оставшись одна в квартире со своими кошмарами О фильме: Молодая красивая маникюрша Кэрол психически нездорова и опасна для общества. Девушку оставляют на несколько дней одну дома, и тут кошмары Кэрол приобретают явственный характер и материализуются. Ей мерещатся трещины в стенах, к ней тянутся руки, пространство вокруг начинает растягиваться и сжиматься. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.