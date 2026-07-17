Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Анна пытается найти сиделку для своего 82-летнего отца Энтони, который отвергает одну кандидатуру за другой. Он предпочитает жить в одиночестве в лондонской квартире, а сама Анна планирует переезжать в Париж. Премьера ленты «Отец» состоялась в январе 2020 года на фестивале «Сандэнс». Фильм получил две премии «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс) и «Лучший адаптированный сценарий». Перед показом кинодраматург и редактор «Подписных изданий» Артём Макоян расскажет о главных ролях Энтони Хопкинса и представит книгу его мемуаров «Мы справились, парень». «Мы справились, парень» — это закулисье золотой эпохи Голливуда и тайны создания культовых ролей, битва с алкоголизмом и философия человека, который «прожил тысячу жизней». Как валлийский «тугодум» стал Ганнибалом Лектером? Что на самом деле сказала ему Кэтрин Хепберн? Как Лоренс Оливье научил его быть звездой за одну минуту? И почему в 37 лет он чуть не умер от цирроза печени, играя на Бродвее? Английский с русскими субтитрами Гость: Артем Макоян Кинодраматург, композитор, редактор издательства «Подписные издания». Как музыкант выступал на Дягилевском фестивале, в Доме Радио, на Новой сцене Александринского театра, вел показы авторского кино.