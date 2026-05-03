ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ Отель «Гранд Будапешт»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/382

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста