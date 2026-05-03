Кинопоказ Отель «Гранд Будапешт»
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/382
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