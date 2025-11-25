Кинопоказ «Осенняя сказка» (1998)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Магали сорок пять лет, по профессии она винодел, а по семейному положению вдова. После того, как взрослые дети покинули родной дом, ей немного одиноко, и её лучшая подруга, Изабель, решает подыскать для неё нового мужа. В тайне от Магали Изабель размещает в местной газете объявление и находит приятную кандидатуру по имени Жеральд. В то же самое время Розин (девушка сына Магали) вознамерилась познакомить потенциальную свекровь со своим бывшим учителем философии (и заодно экс-любовником) Этьеном. В итоге получается так, что на свадьбе дочери Изабель ни о чем не подозревающая Магали знакомится сразу с обоими мужчинами… Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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