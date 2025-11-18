О фильме: Хозяин нью-йоркского ресторана Уилл Кин, гуляя по Центральному парку, навсегда попрощался со своей очередной возлюбленной и в ту же минуту увидел Шарлотту Филдинг, а вечером снова встретил её — у себя в ресторане, где Шарлотта праздновала своё 22-летие. Опытный и неутомимый ловелас Уилл, несмотря на свои 48 лет, мгновенно пустился в новое любовное приключение: существует ли такое понятие, как возраст, для мужчины с внешностью Ричарда Гира? Роман стремительно развивался, как вдруг Уилл Кин узнал о том, что его избранница смертельно больна, и что жить ей осталось год. Или того меньше... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.