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Кинопоказ «Один дома»

Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

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