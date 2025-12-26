Кинопоказ «Один дома»
Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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