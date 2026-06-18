Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? В 2015 году фильм получил премии «Оскар» в номинациях Лучшая мужская роль второго плана (Дж.К. Симмонс), Лучший звук и Лучший монтаж, а также премию «Золотой глобус» в номинации Лучшая мужская роль второго плана (Дж.К. Симмонс). Английский с русскими субтитрами, дубляж