Кинопоказ «Общество мертвых поэтов» (1989) + обсуждение
Лиговский пр.,53 (корпус C, 3-й этаж, площадка «Самиздат»)
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. Обсуждение с исследовательницей киноязыка Тасей Филиной и кандидатом философских наук Кириллом Добронравовым.
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