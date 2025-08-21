Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Дебют Романа Полански, исследующий напряжённые отношения внутри любовного треугольника через минималистичную форму и острый социальный подтекст О фильме: Обеспеченная пара из Варшавы — Анджей и Кристина — по дороге на Мазурские озера, где они собираются провести уик-энд, подбирают молодого автостопщика. Хозяин яхты приглашает его провести с ними день на озерах. Анджей использует любую возможность, чтобы показать собственное превосходство. Напряжение нарастает. Польский язык, русские субтитры.