Кинопоказ «Ниагара»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 560₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы. Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа... Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.
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