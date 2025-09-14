Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы. Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа... Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.