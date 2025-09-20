Кинопоказ «Надо снимать фильмы о любви»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 480₽ до 590₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Мантра любви к чистому, искреннему и свободному от устоявшихся правил кинематографу. О фильме: Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси для съёмок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съёмок отправиться с ней в другую часть Индии.
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