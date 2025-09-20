Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Мантра любви к чистому, искреннему и свободному от устоявшихся правил кинематографу. О фильме: Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси для съёмок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съёмок отправиться с ней в другую часть Индии.