Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Огромный счет в банке, красивые женщины, яхта, ласковое море — это сладкая жизнь, которую Том Рипли так хочет иметь и которая у Филиппа Гринлифа уже есть. Филипп даже не подозревает, на что готов пойти Том, чтобы сделать его жизнь своей. Французский с русскими субтитрами