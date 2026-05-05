Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Таинственная банда серфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведёт молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознаёт, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет. «На гребне волны» — символ целого поколения, фильм, который стал частью культурного кода 90-х, объединяя в себе зрелищность, харизму и философию свободы. Английский с русскими субтитрами Гость: Серёжа Клещёв Арт-директор Силы ветра, дизайнер, капитан