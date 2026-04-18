Кинопоказ на английском «Грешники»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Совместно с разговорным клубом английского языка Say Word покажут фильм sinners (грешники) на английском языке с русскими субтитрами, далее будет обсуждение фильма. После просмотра основатель клуба Глеб разберёт несколько самых интересных диалогов героев и предложит всем желающим обсудить свои впечатления не только словом, но и креативом. Интересный факт: фильм «Грешники» получил 4 «Оскара», более 300 наград и вошёл в топ-10 фильмов 2025 года по версии критиков. Стоимость: 500р. + покупка любого блюда или напитка.
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