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Кинопоказ «Мементо»

Michele, Малая Морская улица, 24

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1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешевых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня всё до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад. Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале в 2000 году. Две номинации на премию «Оскар»: лучший оригинальный сценарий (Кристофер и Джонатан Ноланы), лучший монтаж (Доди Дорн). Английский с русскими субтитрами. Гости: Марат Шабаев Кинокритик, руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор телеграм-канала The First Picture Show.

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