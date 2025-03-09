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Кинопоказ «Мелочи жизни» (2024) с кинокритиком

Аврора
Суворовский просп., 55

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 1400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм представит Максим Ершов — кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».

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