О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм представит Максим Ершов — кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана».