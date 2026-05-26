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Кинопоказ «Мечтать не вредно»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придётся брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации. «Мечтать не вредно» — новый проект от продюсеров ставшей уже культовой картины «1+1». Гость: Алексей Миронов (8MIRACLE) DJ Креативный продюсер и одна из ключевых фигур музыкальной и ивент-сцены Санкт-Петербурга, организатор баскетбольных турниров.

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