Кинопоказ «Майкл»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Он — один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Английский с русскими субтитрами, дубляж Гость: Саша Алмазова Музыкальный директор piano-bar Michèle, певица.
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