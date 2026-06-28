Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. История Мартина Маржела, одного из самых влиятельных и революционных модельеров нашего времени. Дизайнер, никогда не показывавший лицо на публике, прошёл путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и лидера собственного бренда. Он сформировал узнаваемый радикальный стиль, создавая провокационные коллекции. «Бэнкси от моды» впервые показывает свои рисунки, черновики, заметки и рассказывает собственную историю так, как видит сам. Английский, французский с русскими субтитрами.