Кинопоказ «Маргаритки»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 530₽ до 640₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Бунтарская, абсурдистская и визуально изобретательная фантасмагория о двух девушках по имени Мария, которые, решив, что раз мир испорчен, то и они будут испорченными, с безудержным весельем и провокационной лёгкостью. Чешский язык, русские субтитры
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