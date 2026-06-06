Бунтарская, абсурдистская и визуально изобретательная фантасмагория о двух девушках по имени Мария, которые, решив, что раз мир испорчен, то и они будут испорченными, с безудержным весельем и провокационной лёгкостью. Чешский язык, русские субтитры