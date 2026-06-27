Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Не имея специального образования и работая в ателье, ещё юношей Александр Маккуин поражал работодателя и клиентов своими способностями. Потом стажировка в Италии, наделавшая шума первая коллекция собственного бренда в Лондоне и внезапное приглашение на должность главного дизайнера Givenchy. Первые люди моды, семья, друзья и коллеги рассказывают об Александре Маккуине. Английский, французский с русскими субтитрами.