Кинопоказ «Маккуин»
Michele, Малая Морская улица, 24
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Не имея специального образования и работая в ателье, ещё юношей Александр Маккуин поражал работодателя и клиентов своими способностями. Потом стажировка в Италии, наделавшая шума первая коллекция собственного бренда в Лондоне и внезапное приглашение на должность главного дизайнера Givenchy. Первые люди моды, семья, друзья и коллеги рассказывают об Александре Маккуине. Английский, французский с русскими субтитрами.
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