Кинопоказ «Лето с Моникой»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 490₽ до 600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Молодые любовники бегут от цивилизации, не осознавая, насколько болезненным для них окажется возвращение к нормальной жизни. О фильме: Юные Моника и Харри бегут из унылого Стокгольма на остров Орнё. В этом райском уголке они проводят самое счастливое лето, занимаются любовью и мечтают о семейном счастье. Но приходит осень, и героям приходится вернуться в город — к той самой реальности, от которой они столь страстно мечтали сбежать.
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