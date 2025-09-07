Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Молодые любовники бегут от цивилизации, не осознавая, насколько болезненным для них окажется возвращение к нормальной жизни. О фильме: Юные Моника и Харри бегут из унылого Стокгольма на остров Орнё. В этом райском уголке они проводят самое счастливое лето, занимаются любовью и мечтают о семейном счастье. Но приходит осень, и героям приходится вернуться в город — к той самой реальности, от которой они столь страстно мечтали сбежать.