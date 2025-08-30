Кинопоказ «Летняя пора»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 480₽ до 590₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Очаровательная и милая история путешествия Кэтрин Хепберн в Венеции. Английский язык, русские субтитры О фильме: Симпатичная учительница из маленького американского городка отправляется на летние каникулы в Венецию. Однако даже в таком красивом городе ей не избавиться от чувства одиночества. Всё меняется, когда в кафе на Пьяццо Сан-Макрко она привлекает внимание красивого хозяина антикварного магазина.
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