Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Очаровательная и милая история путешествия Кэтрин Хепберн в Венеции. Английский язык, русские субтитры О фильме: Симпатичная учительница из маленького американского городка отправляется на летние каникулы в Венецию. Однако даже в таком красивом городе ей не избавиться от чувства одиночества. Всё меняется, когда в кафе на Пьяццо Сан-Макрко она привлекает внимание красивого хозяина антикварного магазина.