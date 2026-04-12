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Кинопоказ «Леопард»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

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Завершение:

от 560₽ до 670₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

В эпической драме о закате аристократии могущественный князь Салина вынужден признать неизбежность прихода нового буржуазного мира, который олицетворяет его племянник Танкреди, сыгранный Аленом Делоном. О фильме: В мае 1860 года в Италии разгорается гражданская война между республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами правящей династии Бурбонов. Князь Фабрицио ди Салина, сицилийский феодал,образованный и мудрый аристократ-интеллектуал, с пониманием и пессимизмом относится к происходящим переменам. Поэтому, когда его молодой племянник Танкреди сначала вступает в ряды мятежников-гарибальдийцев, а затем становится офицером короля Савойского, дон Фабрицио не осуждает его. Сам князь Салина не хочет активно участвовать в политической борьбе. Он прекрасно осознает неизбежность происходящих больших перемен и чувствует, что его время «леопардов» и «львов» — уходит. «Я принадлежу к уходящему классу, я свободен от иллюзий и не способен к самообману, — говорит он. Мы — леопарды, львы. Те, кто придет на смену, будут шакалишками, гиенами». Итальянский язык, русские субтитры

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