Кинопоказ «Красный круг»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Перед выходом на свободу известный преступник Коре получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин. Освободившись, он наносит ночной визит бывшему партнёру Рико, из-за которого оказался в тюрьме, и грабит его. Преследуемый подручными Рико, Коре отправляется из Марселя в Париж и в пути спасает недавно сбежавшего бандита Вожеля, которого сопровождал к месту заключения комиссар Маттей. Два преступника становятся преданными друзьями и решают осуществить ограбление по наводке Коре, но матерый и хитрый комиссар Маттей не дремлет. Французский с русскими субтитрами
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