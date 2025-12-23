Кинопоказ «Кошмар перед Рождеством»
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: В царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что где-то есть радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье — и он похитил Санта Клауса и занял его место. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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