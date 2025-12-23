О фильме: В царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что где-то есть радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье — и он похитил Санта Клауса и занял его место. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.