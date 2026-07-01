Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Молодая женщина по имени Клео гуляет по Парижу в ожидании врачебного диагноза и по-новому открывает повседневную жизнь города. События фильма разворачиваются в реальном времени, от 5 до 7 вечера. Она заходит к гадалке, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. В фильме в небольших ролях появляются известные фигуры французской Новой волны: Жан-Люк Годар, Анна Карина и Жан-Клод Бриали, а роль композитора сыграл Мишель Легран. Французский с русскими субтитрами.