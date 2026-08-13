Дерзкий, декадентский и визуально ослепительный мюзикл, где завораживающие, ломающие стереотипы танцы на сцене берлинского клуба «Кит-Кат» переплетаются с трагикомичной историей любви и беспринципного гедонизма на фоне неумолимого восхождения нацизма в Германии 1930-х годов. Английский язык, русские субтитры