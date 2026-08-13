Кинопоказ «Кабаре»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Дерзкий, декадентский и визуально ослепительный мюзикл, где завораживающие, ломающие стереотипы танцы на сцене берлинского клуба «Кит-Кат» переплетаются с трагикомичной историей любви и беспринципного гедонизма на фоне неумолимого восхождения нацизма в Германии 1930-х годов. Английский язык, русские субтитры
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи