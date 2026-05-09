Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Москва. 27-летняя переводчица Лена во время внезапного июльского ливня знакомится с Женей. Он одалживает ей свою куртку, а она даёт ему свой номер телефона, чтобы затем вернуть вещь. Лена и не думает продолжать знакомство, ведь она давно встречается с Володей, который имеет неплохие карьерные перспективы и отлично подходит на роль будущего мужа. Женя продолжает созваниваться с Леной, но в силу обстоятельств им никак не удается договориться о встрече.