Кинопоказ «Июльский дождь»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Москва. 27-летняя переводчица Лена во время внезапного июльского ливня знакомится с Женей. Он одалживает ей свою куртку, а она даёт ему свой номер телефона, чтобы затем вернуть вещь. Лена и не думает продолжать знакомство, ведь она давно встречается с Володей, который имеет неплохие карьерные перспективы и отлично подходит на роль будущего мужа. Женя продолжает созваниваться с Леной, но в силу обстоятельств им никак не удается договориться о встрече.
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