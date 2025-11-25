Кинопоказ и обсуждение на русском или английском языке (по выбору участников): «Сумеречная сага: Новолуние». Любовь, вампиры и разбитое сердце — Эдвард уходит, а Белле предстоит мучительный выбор и опасные приключения. «Новолуние» — история о дружбе, верности и глубине человеческих чувств — идеальный вариант для всех, кто любит романтику, детектив и эпические истории о вампирах. Показ фильма будет на английском языке с английскими и русскими субтитрами. Затем участникам предлагается разделиться на небольшие группы, чтобы поделиться впечатлениями — на английском или русском (по вашему выбору). Цена: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски). Записаться можно в ТГ.