Кинопоказ и обсуждение на русском или английском языке (по выбору участников): «Головоломка 2». Эмоции возвращаются! Райли взрослеет, и её внутренний мир сталкивается с новыми испытаниями, открытиями и сложными чувствами. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение возвращаются, чтобы показать, как справляться с переменами, трудностями взросления и моментами, когда эмоции берут верх. Показ фильма будет на английском языке с английскими и русскими субтитрами. Затем участникам предлагается разделиться на небольшие группы, чтобы поделиться впечатлениями — на английском или русском (по вашему выбору). Цена: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски). Записаться можно в ТГ.