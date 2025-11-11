ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

КиноПоказ и обсуждение

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Кинопоказ и обсуждение на русском или английском языке (по выбору участников): «Человек-паук 2». «С большой силой приходит большая ответственность» — и, как оказывается, ещё большие испытания. В этом культовом продолжении Питер Паркер пытается найти баланс между учёбой в колледже, любовью и обязанностями супергероя, в то время как новый злодей, Доктор Осьминог, угрожает городу своими механическими руками и комплексом бога. Показ фильма будет на английском языке с английскими и русскими субтитрами. Затем участникам предлагается разделиться на небольшие группы, чтобы поделиться впечатлениями — на английском или русском (по вашему выбору). Цена: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски). Записаться можно в ТГ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста