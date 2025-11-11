Кинопоказ и обсуждение на русском или английском языке (по выбору участников): «Человек-паук 2». «С большой силой приходит большая ответственность» — и, как оказывается, ещё большие испытания. В этом культовом продолжении Питер Паркер пытается найти баланс между учёбой в колледже, любовью и обязанностями супергероя, в то время как новый злодей, Доктор Осьминог, угрожает городу своими механическими руками и комплексом бога. Показ фильма будет на английском языке с английскими и русскими субтитрами. Затем участникам предлагается разделиться на небольшие группы, чтобы поделиться впечатлениями — на английском или русском (по вашему выбору). Цена: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски). Записаться можно в ТГ.