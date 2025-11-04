Кинопоказ и обсуждение на русском или английском языке (по выбору участников): «Шрек 2». «…и жили они долго и счастливо»? Не совсем. Во второй части саги о Шреке наши герои отправляются в Тридевятое королевство — чтобы встретиться с родителями Фионы, хитрой Феей-крёстной, обаятельным принцем Чармингом и, конечно же, легендарным Котом в сапогах. Показ фильма будет на английском языке с английскими и русскими субтитрами. Затем участникам предлагается разделиться на небольшие группы, чтобы поделиться впечатлениями — на английском или русском (по вашему выбору). Цена: 350 рублей + стоимость тайм-кафе (включая чай, кофе и закуски). Записаться можно в ТГ.