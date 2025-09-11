Кинопоказ: «Грязные танцы»
ул. Инструментальная, 3В
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и в любви.
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