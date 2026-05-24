Кинопоказ «Гордость и предубеждение»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. Атмосферная экранизация культового романа Джейн Остин о любви, предрассудках и чувствах, которые появляются там, где их совсем не ждали. История Элизабет Беннет и мистера Дарси — это красивые диалоги, напряжение между героями и эстетика английской провинции XIX века. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/406
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