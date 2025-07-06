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Кинопоказ фильма Мартина Скорсезе «Отступники»

Парадный подъезд
улица Некрасова, 48

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Июль будет посвящён кинофильмам великого дуэта: режиссера Мартина Скорсезе и актёра Леонардо Ди Каприо. «Отступники» (2006) Криминальный триллер о противостоянии полиции и мафии в Бостоне. Ди Каприо исполняет роль полицейского, работающего под прикрытием, а сюжет полон напряжения, неожиданных поворотов и звёздных актерских работ. Фильм удостоен «Оскара» как лучший фильм года. Каждое воскресенье в 20:00 в баре Парадный подъезд показывают фильмы. Забронировать стол можно по номеру телефона +7 9934811818 или по ссылке выше.

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