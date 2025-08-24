Кинопоказ «Этот новый мир»
ул. Инструментальная, 3В
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
о фильме: Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты.
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