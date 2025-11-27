Кинопоказ «Энни Холл» (1977)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Комик Элви Сингер с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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