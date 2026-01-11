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Дьявол носит Prada 2

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Миранда Пристли борется за выживание журнала в эпоху новых медиа. Мэрил Стрип в сиквеле культового драмеди. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/577

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